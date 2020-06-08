Песков: большинство россиян поддерживают поправки к Конституции

Большая часть россиян поддерживают поправки к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков отметил, что поправки также нашли одобрение и у "крупнейших политических сил" страны, которые заручились наибольшей поддержкой населения.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что для Владимира Путина "чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию".

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян активно голосовать по поправкам в Конституцию, поскольку речь идет об Основном законе, который лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии, область социальных и трудовых отношений, а также принцип взаимоотношений с другими странами.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.