По примеру Деревянко. Актер Андрей Мерзликин с женой отдыхают в Алтайском крае

Известный российский актер Андрей Мерзликин посетил Алтайский край. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Один из снимков звезда кинофильма "Бумер" и ряда других картин российского кинематографа сделал на фоне памятника Василию Шукшину рядом с селом Сростки.

"Всё – печки-лавочки, Макарыч, – Такой твой парень не живёт!" – подписал фотографию Мерзликин.

Еще на одном кадре он вместе с супругой Анной Осокиной находится в лесу, в котором много папоротника.

Как ранее писал amic.ru, несколькими днями ранее у памятника Шукшину фотографировался другой популярный артист – Павел Деревянко. Он приехал вместе с гражданской супругой и детьми.