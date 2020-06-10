По примеру Деревянко. Актер Андрей Мерзликин с женой отдыхают в Алтайском крае

Известный российский актер Андрей Мерзликин посетил Алтайский край. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Один из снимков звезда кинофильма "Бумер" и ряда других картин российского кинематографа сделал на фоне памятника Василию Шукшину рядом с селом Сростки.
"Всё – печки-лавочки, Макарыч, – Такой твой парень не живёт!" – подписал фотографию Мерзликин.
Еще на одном кадре он вместе с супругой Анной Осокиной находится в лесу, в котором много папоротника.
Как ранее писал amic.ru, несколькими днями ранее у памятника Шукшину фотографировался другой популярный артист – Павел Деревянко. Он приехал вместе с гражданской супругой и детьми.
Комментарии
Здравствуй москальский короновирус
понаехали....
Идиоты колхозные, вам деньги везут, нет, находятся всегда высеры. В последнее время очень много мнений, Алтай- земля хороша, людишки мелковаты
Представляю, как он будет плеваться после такого "отдыха"....
вам деньги везут,
видимо только тебе идиоту не колхозному их деньги и перепадают
А оштрафовать на тридцать тысяч их не желают? Почему всем этим клоунам позволяют демостративно нарушать?
- Диииммоооооон!!