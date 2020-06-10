"Перекресток пожизненно аварийный". Жесткое ДТП случилось в Рубцовске

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Серьезная авария случилась в районе пересечения улиц Пролетарская и Сельмашская в Рубцовске утром 10 июня.

Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что машины получили значительные повреждения.

Один из местных жителей уточнил, что в результате столкновения есть пострадавшие. Другой рубцовчанин вспомнил, что день назад примерно на том же месте была еще одна авария.

"Этот перекресток пожизненно аварийный – уж светофор поставили бы или камеры", – ответил на это другой горожанин.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле водитель автомобиля с надписью "Охрана" сбил женщину на пешеходном переходе.