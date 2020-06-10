Пропавшую жительницу Алтайского края нашли мертвой спустя месяц после исчезновения

53-летняя жительница Рубцовска, пропавшая в середине мая, погибла, сообщили 10 июня волонтеры на странице поискового отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким", – написали организаторы поисков.

Горожанка 13 мая ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ней ничего известно не было. Причина смерти рубцовчанки и другие подробности волонтеры традиционно не уточняют.

Ранее amic.ru писал, что 17-летний житель Алтайского края пропал после ДТП в Новосибирске.