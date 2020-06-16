Ученые объяснили, почему склонным к полноте так сложно похудеть

Некоторые люди не могут похудеть из-за унаследованных от предков пищевых привычек. Об этом сообщают РИА "Новости".

Испанские ученые попросили 800 добровольцев европейского происхождения заполнить анкету о ежедневном рационе и попросили оценить варианты предложенных блюд по десятибалльной шкале. Кроме того, у всех подопытных взяли пробы ДНК.

Изучив полученные данные специалисты пришли к выводу, что найденные в геноме мутации определяют диету и пищевые предпочтения людей. Всего исследователи нашли порядка полутора тысяч подобных отклонений в генах.

Чаще всего встречались вариации в гене FTO, который влияет на любовь к овощам, аппетит и склонность к ожирению. Следующими были по частоте были участки генома CREB1 и GABRA2, которые связаны с предпочтением соли и соленых продуктов.

Также эксперты нашли и ген "сладкоежки" – OXTR, который регулирует реакцию организма на окситоцин, который вырабатывает при поедании сладкого.

Схожее исследование провели и специалисты Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки из Японии. Изучив данные о геноме, состоянии здоровья и гастрономических привычек более чем 160 тысяч жителей страны восходящего солнца, ученые доказали, что пищевые предпочтения передаются через ДНК. В частности, от своих родителей люди зачастую унаследуют любовь к кофе, чаю, йогурту, сыру, тофу, рыбе, овощам мясу и алкоголю.