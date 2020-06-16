Специалисты объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Определенная генетическая мутация позволяет некоторым людям есть и не толстеть, сообщают "Аргументы и Факты".
Ученые сравнили ДНК здоровых людей с нормальным и пониженным весом. По итогам такого исследования выявлена уникальная мутация в гене ALK, которая характерна только для стройных.
Чтобы проверить гипотезу, специалисты провели ряд экспериментов на дрозофилах и мышах. При "выключении" генома ALK организм переставал запасать жир даже тогда, когда подопытные если сверх меры. При этом не была важна физическая активность – лишний вес не накапливался даже при отсутствии нагрузки.
Как уточнили эксперты, ген ALK активен в клетках головного мозга, который заставляет жировые клетки сжигать энергию, получаемую из пищи. Как считают ученые, влияние на данный участок ДНК поможет справиться с некоторыми случаями ожирения.
Комментарии
Глисты
Сколько знаю тощих- жрут, как не в себя, только получается всё "на вылет".
Не в коня корм...
Не толстеют.... Или глисты или любовь...
Ну что ж так сразу - глисты или, еще хуже, - любовь! ))
Просто дренажная система хорошая!
Такие люди относятся к типа астеников
Раньше это объясняли стремительным метаболизмом, но причин его возникновения объяснить не могли. Видимо, докопаются постепенно до понимания, как помочь безмерно ожиревшим. На собственном примере могу сказать, что ускоренный метаболизм и неспособность растолстеть - это счастье.)))