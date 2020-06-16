Специалисты объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

Определенная генетическая мутация позволяет некоторым людям есть и не толстеть, сообщают "Аргументы и Факты".

Ученые сравнили ДНК здоровых людей с нормальным и пониженным весом. По итогам такого исследования выявлена уникальная мутация в гене ALK, которая характерна только для стройных.

Чтобы проверить гипотезу, специалисты провели ряд экспериментов на дрозофилах и мышах. При "выключении" генома ALK организм переставал запасать жир даже тогда, когда подопытные если сверх меры. При этом не была важна физическая активность – лишний вес не накапливался даже при отсутствии нагрузки.

Как уточнили эксперты, ген ALK активен в клетках головного мозга, который заставляет жировые клетки сжигать энергию, получаемую из пищи. Как считают ученые, влияние на данный участок ДНК поможет справиться с некоторыми случаями ожирения.