В Алтайском крае судебного пристава подозревают во взятке

Рубцовские следователи возбудили уголовное дело против судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Женщину подозревают в получении взятки за незаконные действия.

Правоохранители выяснили, что с марта по декабрь 2019 года получила 39 тысяч рублей от директора ООО.

"Денежные средства предназначались за незаконные действия в пользу этого юридического лица, а именно в намеренном непринятии мер подозреваемой к отысканию имущества, на которое должно быть наложено взыскание и, следовательно, прекращение исполнительного производства", — уточнили в Следственном комитете.

Подозреваемую задержали. Правоохранители ходатайствуют перед судом о необходимости заключения женщины под стражу. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств ее вины.