Условия, необходимые для начала массовой вакцинации жителей России от коронавируса, назвал газете "Красная звезда" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
"Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов, – уточнил Гинцбург. – Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу – выпустить порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата".
Напомним, центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал вакцину на основе ДНК аденовируса, в который встроен ген SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Вирус доставляет этот ген в организм человека, который начинает подготавливать иммунную систему. Подобный тип вакцин называется векторным.
Ранее amic.ru сообщал, что первыми в России вакцинировать начнут людей из групп повышенного риска, поскольку производственные мощности не позволят в кратчайший срок создать необходимое количество доз для массового прививания населения.
Комментарии
да нельзя жизнь свою доверять врачам! сколько знаю от гриппа привывок люди умирают потому что иммунитет ослабляется, а тут тем более непонятная гадость
А чип куда вставлять будут? Все вместе надо, за раз так сказать. Дабы не мучать людей из глубинки типа Лыковой.
ЯПРОТИВ!
против гриппа так нифига ничё и не создали, один фиг им болеешь, хоть с прививкой хоть уже болел - всё равно болеешь. А этот ваш царьвирус - тот же грипп тока в другой руке и обана прям прививка от него, ага, с таким же пади эффектом как и от гриппа , то есть с никаким в лучшем случае.
"первыми в России вакцинировать начнут людей из групп повышенного риска", шо вы волнуетесь, за нас подумали и начали с повышенного риска, включим туда депутатов и служащих по чинам, а дальше будим посмотреть, кому риск повысят.
самым первым привить пескова