Алтайский край "перевыполняет" два из трех показателей, необходимых для того, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений в связи с коронавирусом. Пока камнем преткновения для региона остается коэффициент распространения COVID-19. Об этом в ходе брифинга 22 июня рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

В настоящее время коэффициент распространения коронавируса в Алтайском крае превышает 1, тогда как для перехода к очередному этапу послаблений необходимо не более 0,8.

Вместе с тем, по словам Калининой, уровень заболеваемости в крае составляет на сегодняшний день 145,5 на 100 тысяч населения. Всего в крае с конца марта COVID-19 был выявлен у 3371 человека, 55 из них скончались.

При этом последние две недели в Алтайском крае (с момента перехода на первый этап снятия ограничений) ежедневно фиксируется от 66 до 75 инфицированных.

В целом, по признанию представителя Роспотребнадзора, ситуация характеризуется как нестабильная. Большой прирост связан со вспышками в медучреждениях, а также с несоблюдением населением мер профилактики, считает Калинина.

Сейчас в Алтайском крае коэффициент распространения коронавируса равен 1,04.

Что касается других ключевых показателей, то они давно соответствуют заявленным нормативам. В частности речь идет о свободном коечном фонде. В Алтайском крае это число варьируется от 101 до 110% (необходимо 50%).

Кроме того, в регионе достаточно широко развернуто тестирование населения: данный индикатор составляет от 137 до 148 на 100 тысяч населения. По нормативам требуется не менее 90 тестов.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора пока не берется предсказать, когда Алтайский край перейдет на второй этап снятия ограничений. Судя по всему, это может произойти не раньше июля.