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Все портит коэффициент. Когда Алтайский край отменит ограничения из-за коронавируса

, ИА "Амител"
В регионе фиксируют до 75 случаев коронавируса ежедневно

Алтайский край "перевыполняет" два из трех показателей, необходимых для того, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений в связи с коронавирусом. Пока камнем преткновения для региона остается коэффициент распространения COVID-19. Об этом в ходе брифинга 22 июня рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

В настоящее время коэффициент распространения коронавируса в Алтайском крае превышает 1, тогда как для перехода к очередному этапу послаблений необходимо не более 0,8.

Вместе с тем, по словам Калининой, уровень заболеваемости в крае составляет на сегодняшний день 145,5 на 100 тысяч населения. Всего в крае с конца марта COVID-19 был выявлен у 3371 человека, 55 из них скончались.

При этом последние две недели в Алтайском крае (с момента перехода на первый этап снятия ограничений) ежедневно фиксируется от 66 до 75 инфицированных.

В целом, по признанию представителя Роспотребнадзора, ситуация характеризуется как нестабильная. Большой прирост связан со вспышками в медучреждениях, а также с несоблюдением населением мер профилактики, считает Калинина.

Сейчас в Алтайском крае коэффициент распространения коронавируса равен 1,04.

Что касается других ключевых показателей, то они давно соответствуют заявленным нормативам. В частности речь идет о свободном коечном фонде. В Алтайском крае это число варьируется от 101 до 110% (необходимо 50%).

Кроме того, в регионе достаточно широко развернуто тестирование населения: данный индикатор составляет от 137 до 148 на 100 тысяч населения. По нормативам требуется не менее 90 тестов.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора пока не берется предсказать, когда Алтайский край перейдет на второй этап снятия ограничений. Судя по всему, это может произойти не раньше июля.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

22.06.2020 17:32
гость

отмените обнуление тогда поверим, что опасность есть. а так фигня все это

22.06.2020 17:42
гость

Об этом в ходе брифинга 22 июня рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Не понятно. Брифинг ее. а ФОТО Губернатора?

22.06.2020 17:46
- гость -

это фото калининой

22.06.2020 17:57
- гость -

90 тестов на 100 000 населения? Сколько это в процентах? Правильно, нисколько.
Что может отражать такой показатель? Поясните, плиз.

22.06.2020 18:03
- гость -

Бред сивой кобылы.

22.06.2020 18:15
- гость -

22.06.2020 17:32
гость
отмените обнуление тогда поверим, что опасность есть. а так фигня все это

Что значит отменить?
Вы в своём уме?
Бабушка Терешкова до следующего обнуления боты может двинуть

22.06.2020 18:32
гость

С таким министром здравоохранения и его командой долго ограничения не снимем.

22.06.2020 18:59
Пионер

Ограничения пора снимать хотя бы в силу того, что больше проблем населению создают, чем препятствуют распространению вируса.

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