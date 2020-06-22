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СМИ: экс-депутат "Единой России" расстрелял лодку с людьми

, ИА "Амител"
32-летнюю женщину госпитализировали
Фото: sadsha.ru

Фото: sadsha.ru

Петербургский бизнесмен, бывший муниципальный депутат от партии "Единая Россия" Илья Русинов в Ленинградской области открыл огонь из карабина по лодке, в которой находилась семейная пара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате пострадала 32-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Стрелка задержали. У него изъяли карабин и патроны к нему.

Причина столь агрессивного поведения может быть в том, что лодка подплыла слишком близко к участку предпринимателя в Приозерском районе.

Против стрелка возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство". В пресс-службе "Единой России" уточнили, что собираются приостановить членство Русинова в партии.

По данным петербургского избиркома, Русинов в 2015 году был избран депутатом муниципального совета пятого созыва муниципального округа Измайловское. В 2019 году в выборах он не участвовал.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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