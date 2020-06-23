Большинство окорочков в России оказались опасными для здоровья

Большинство окорочков цыплят-бройлеров на российском рынке оказались опасны для здоровья, сообщает "Лента.ру". со ссылкой на результаты проверки экспертного совета "Росконтроля".
Специалисты проверили продукты семи брендов: "Троекурово", "Петелинка", "Каждый день", "Ясные зори", "Ржевское подворье", "ВкусВилл" и "Первая свежесть". Полностью безопасными для употребления оказался только последний бренд, а "ВкусВилл" был включен в список рекомендуемых с замечаниями.
Эксперты установили, что продукция от первых четырех производителей содержит листерии, а в некоторых из проверенных образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, мясо производства "Троекурово", "Петелинка" и "ВкуссВилл" содержит антибиотики.
"Да, конечно, никто не ест охлажденные куриные окорочка сырыми, они проходят тепловую обработку, которая позволяет предотвратить многие негативные последствия для здоровья. Но стоит немного недожарить или недоварить продукт, и блюдо станет опасным", – объяснили в "Росконтроле".
Ранее amic.ru сообщил, что, по данным Роскачества, самыми безопасными продуктами в России оказались водка и растительное масло.
Комментарии
и ни слова про анаболики и гормоны роста)))
Доимпортозамещались
я про такие даже не слышала
Троекурово Лента продает.
Алтайский бройлер как?
я про такие даже не слышала
скрытая реклама аднака...
тоже мне открытие сделали
До алтайских бройлерных окорочков ручонки Росконтроля ещё не дотянулись.
где Росконтроль, а где Алтайский бройлер...