Большинство окорочков в России оказались опасными для здоровья

Большинство окорочков цыплят-бройлеров на российском рынке оказались опасны для здоровья, сообщает "Лента.ру". со ссылкой на результаты проверки экспертного совета "Росконтроля".

Специалисты проверили продукты семи брендов: "Троекурово", "Петелинка", "Каждый день", "Ясные зори", "Ржевское подворье", "ВкусВилл" и "Первая свежесть". Полностью безопасными для употребления оказался только последний бренд, а "ВкусВилл" был включен в список рекомендуемых с замечаниями.

Эксперты установили, что продукция от первых четырех производителей содержит листерии, а в некоторых из проверенных образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, мясо производства "Троекурово", "Петелинка" и "ВкуссВилл" содержит антибиотики.

"Да, конечно, никто не ест охлажденные куриные окорочка сырыми, они проходят тепловую обработку, которая позволяет предотвратить многие негативные последствия для здоровья. Но стоит немного недожарить или недоварить продукт, и блюдо станет опасным", – объяснили в "Росконтроле".

Ранее amic.ru сообщил, что, по данным Роскачества, самыми безопасными продуктами в России оказались водка и растительное масло.