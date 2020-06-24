В Новосибирске объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил

Новосибирский крематорий объявил конкурс по скоростному выкапыванию могил под названием "Могильный беспредел", сообщает Telegram-канал Mash.
Идею столь необычного состязания придумали в венгерском городе Дебрецен. По словам директора крематория Бориса Якушина, европейские коллеги к этому конкурсу относятся очень серьезно, и он надеется, что сотрудники отечественной похоронной сферы также посчитают нужным работать на скорость.
Сам конкурс проведут в августе, но не в Новосибирске, а в Омске. Как уточняет издание НГС, оценивать конкурсные работы будут с помощью настоящего гроба. Отмечается, что цель соревнования – поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь молодое поколение к работе в сфере ритуальных услуг.
Первоначально конкурс планировали провести во Владивостоке, однако из-за большого количества желающих поучаствовать состязание перенесли в Омск.
Комментарии
Хороший тамада...
скоро будет актуально, но все же проще экскаватором
Это намек что помирать пора?
не даром ВОШЬдь обещает всем россиянам переселение в Рай.
Боюсь спросить - а какого числа??? И месяца??? Что не сообщают??? Все ли могут участвовать???
Простите не заметил, что в августе. Даже вздохнул свободнее!
13:16гость Все ли могут участвовать?
А в качестве кого собираетесь участвовать?