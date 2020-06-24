Алтайский депутат не добился отмены штрафа за фейк о коронавирусе

Депутат Чемальского райсовета Юрий Корнеев не смог добиться отмены штрафа за фейк о коронавирусе, сообщают "Новости Горного Алтая". Его признали виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации и оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Чемальский районный суд рассмотрел жалобу народного избранника и счел его доводы недостаточно убедительными для отмены наказания. Решение вступило в законную силу.
Как уже писал amic.ru, ранее оперштаб Республики Алтай заявил, что распространяемая Корнеевым информация о зараженной женщине является выдумкой.
На самом деле пенсионерку, о которой шла речь, доставили в Чемал из дома-интерната Алейского района, где она находилась под круглосуточным медицинским наблюдением в связи с другим заболеванием. Женщина прошла исследование на коронавирус, результат отрицательный.
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