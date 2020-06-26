Свыше 200 кафе и ресторанов возобновят работу в Алтайском крае

С 27 июня в Алтайском крае смогут возобновить работу более 200 кафе и ресторанов на 7 тысяч посадочных мест, заявил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
Это связано с распоряжением губернатора Виктора Томенко, которое он подписал в пятницу, 26 июня. Согласно тексту документа, допускается работа летних веранд кафе и ресторанов при условии соблюдения требований безопасности.
Бизнес встретил смягчение ограничений с воодушевлением. Так, управляющая трактира "Ника" в Троицком районе Елена Засыпко рассказала, что очень ждала этого решения и готовилась к исполнению новых требований.
"Мы работали в режиме предоставления блюд навынос и сохранили рабочие места, сейчас мы начнем работать как раньше", – пояснила Засыпко.
Аналогичной позиции придерживается и управляющая сети ресторанов "Кинза и мята" Вера Сочинская. По ее словам, благодаря смягчению ограничений 70 сотрудников компании смогут выйти на работу и получать "нормальную зарплату".
"Мы долго ждали этого решения и уже находимся на низком старте и в плане выполнения всех профилактических мероприятий, чтобы наши гости были в безопасности и в прежнем комфорте", – уточнила Сочинская.
В Парке спорта летние веранды кафе примут первых посетителей с 28 июня, поделился его управляющий Алексей Трофимов. Он подчеркнул, что решение о частичном открытии общепита – это отличная новость.
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