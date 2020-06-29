Пятый день в Алтайском крае продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Всего в референдуме уже приняли участие около 40,4 млн россиян или 37,5% избирателей. По данным экзитпола ВЦИОМ, поправки поддержали 76% опрошенных.
Убедилась на собственном примере
В числе тех, кто досрочно проголосовал в Алтайском крае, есть ряд известных политиков. В частности, одной из первых на барнаульский избирательный участок № 231 пришла депутат Госдумы, член президиума регионального политсовета "Единой России" Наталья Кувшинова.
Парламентарий подчеркнула, что голосование в первый день дает возможность исполнить гражданский долг и продолжить работу на своем избирательном округе в рамках региональной недели депутата Госдумы.
"Кроме того, у нас есть важная задача — посмотреть, как в крае исполняются те требования к организации голосования, которые анонсировала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как на участках соблюдают правила безопасности. Ко мне поступает очень много вопросов (в том числе и через социальные сети) от людей, которые готовы участвовать в общероссийском голосовании по одобрению поправки в Конституцию, но обеспокоены тем, будет ли эта процедура безопасной в сегодняшних условиях. Чтобы отвечать, основываясь на собственном опыте, а не ссылаться на публикации информационных агентств, я и пришла на участок для голосования. Чтобы увидеть, как там встречают людей, дают маску тем, у кого ее нет, обрабатывают пришедшим руки антисептиком, проверяют температуру, а затем рассказывать, что каждый может проголосовать, соблюдая все требования санитарной безопасности... Дорогие жители региона, не бойтесь голосовать, все требования безопасности соблюдены", — подчеркнула Кувшинова.
Двигаться дальше ускоренными темпами
Депутат АКЗС, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Денис Голобородько в свою очередь отметил доступность различных форм голосования и в частности сервис "Мобильный избиратель".
"Сам я прописан в рабочем поселке Благовещенка Благовещенского района, но живу и работаю в Барнауле и, конечно же, очень удобно проголосовать именно там, где ты фактически проживаешь. Я выбрал избирательный участок, который находится близко к рабочему месту, и в обеденное время пришел проголосовать. Хорошо, что у избирателей есть такая возможность", — прокомментировал Голобородько.
По его мнению, голосование до основной даты (1 июля) позволяет соблюсти все эпидемиологические требования, которые установил Роспотребнадзор.
"Уже сегодня мы видим статистику: более 415 000 избирателей на территории Алтайского края проголосовали — это свыше 22%. Я думаю, что уже к концу голосования это число, естественно, увеличится. Еще три дня, когда люди могут отдать свой голос, — напоминает депутат Заксобрания. — Самое главное, что нужно сделать свой личный, осознанный выбор и при этом обязательно принять участие в голосовании. Потому что мы определяем будущее развитие нашей страны. Те положения, которые есть сегодня в Конституции, которые выносятся и предлагаются непосредственно президентом РФ, они меняют многие сферы жизни".
По оценке депутата, Конституция 1993 года принималась в достаточно сложный, переходный период для нашей страны. "Она, безусловно, свою историческую роль выполняет, но корректировки дополнительные сегодня нам нужны, для того, чтобы двигаться дальше и развиваться уже с ускоренными, другими темпами", — резюмировал Голобородько.
Среди принимаемых поправок собеседник amic.ru особо отметил изменения в модели государственного управления: "Я, как депутат, могу сказать, что усиливается роль парламента, а значит, и участие населения опосредованно в принятии решений. Кроме этого, мы можем отметить, что те меры социальной поддержки, которые и сегодня проводятся, и которые планируется установить в Конституции, будь то минимальный размер оплаты труда, пенсионное обеспечения — они важны для будущих поколений".
Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно.Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.
Комментарии
известные политики на Алтае...
Не самые уважаемые люди на Алтае что бы население ломанулось им подражать
Кто такие эти политики? Нахлебники на шее народа. Их всех надо расстреливать.
Единорасы уважаемые люди? Амик... чего курим?
В нормальной стране максимум на уровне погрешности... уважаемые...обалдеть
Лично я, ни кому, ничего не должен.
Не пойдут голосовать (т.е. исполнять свой гражданский долг) только лица с низкой социальной ответственностью.
Забыли написать, что 76% из них, по подсчётам ВЦИОМ "за" проголосовали