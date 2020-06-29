Пятый день в Алтайском крае продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Всего в референдуме уже приняли участие около 40,4 млн россиян или 37,5% избирателей. По данным экзитпола ВЦИОМ, поправки поддержали 76% опрошенных.

Убедилась на собственном примере

В числе тех, кто досрочно проголосовал в Алтайском крае, есть ряд известных политиков. В частности, одной из первых на барнаульский избирательный участок № 231 пришла депутат Госдумы, член президиума регионального политсовета "Единой России" Наталья Кувшинова.

Парламентарий подчеркнула, что голосование в первый день дает возможность исполнить гражданский долг и продолжить работу на своем избирательном округе в рамках региональной недели депутата Госдумы.

"Кроме того, у нас есть важная задача — посмотреть, как в крае исполняются те требования к организации голосования, которые анонсировала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как на участках соблюдают правила безопасности. Ко мне поступает очень много вопросов (в том числе и через социальные сети) от людей, которые готовы участвовать в общероссийском голосовании по одобрению поправки в Конституцию, но обеспокоены тем, будет ли эта процедура безопасной в сегодняшних условиях. Чтобы отвечать, основываясь на собственном опыте, а не ссылаться на публикации информационных агентств, я и пришла на участок для голосования. Чтобы увидеть, как там встречают людей, дают маску тем, у кого ее нет, обрабатывают пришедшим руки антисептиком, проверяют температуру, а затем рассказывать, что каждый может проголосовать, соблюдая все требования санитарной безопасности... Дорогие жители региона, не бойтесь голосовать, все требования безопасности соблюдены", — подчеркнула Кувшинова.

Двигаться дальше ускоренными темпами

Депутат АКЗС, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Денис Голобородько в свою очередь отметил доступность различных форм голосования и в частности сервис "Мобильный избиратель".

"Сам я прописан в рабочем поселке Благовещенка Благовещенского района, но живу и работаю в Барнауле и, конечно же, очень удобно проголосовать именно там, где ты фактически проживаешь. Я выбрал избирательный участок, который находится близко к рабочему месту, и в обеденное время пришел проголосовать. Хорошо, что у избирателей есть такая возможность", — прокомментировал Голобородько.

По его мнению, голосование до основной даты (1 июля) позволяет соблюсти все эпидемиологические требования, которые установил Роспотребнадзор.

"Уже сегодня мы видим статистику: более 415 000 избирателей на территории Алтайского края проголосовали — это свыше 22%. Я думаю, что уже к концу голосования это число, естественно, увеличится. Еще три дня, когда люди могут отдать свой голос, — напоминает депутат Заксобрания. — Самое главное, что нужно сделать свой личный, осознанный выбор и при этом обязательно принять участие в голосовании. Потому что мы определяем будущее развитие нашей страны. Те положения, которые есть сегодня в Конституции, которые выносятся и предлагаются непосредственно президентом РФ, они меняют многие сферы жизни".

По оценке депутата, Конституция 1993 года принималась в достаточно сложный, переходный период для нашей страны. "Она, безусловно, свою историческую роль выполняет, но корректировки дополнительные сегодня нам нужны, для того, чтобы двигаться дальше и развиваться уже с ускоренными, другими темпами", — резюмировал Голобородько.

Среди принимаемых поправок собеседник amic.ru особо отметил изменения в модели государственного управления: "Я, как депутат, могу сказать, что усиливается роль парламента, а значит, и участие населения опосредованно в принятии решений. Кроме этого, мы можем отметить, что те меры социальной поддержки, которые и сегодня проводятся, и которые планируется установить в Конституции, будь то минимальный размер оплаты труда, пенсионное обеспечения — они важны для будущих поколений".

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно.Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.