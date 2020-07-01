Алтайский край попал в список неблагополучных по ситуации с клещевым энцефалитом

Ученые Всероссийско научно-исследовательского института МЧС назвали Алтайский край одним из наиболее неблагополучных по ситуации с клещевым энцефалитом, сообщает пресс-центр ведомства.
По прогнозам специалистов, число пострадавших от членистоногих будет расти со снятием изоляционных мер. Они отнесли в список наиболее неблагополучных Алтайский край, Республику Алтай и Свердловскую область.
На данный момент наибольшее число обращений по поводу инфицирования зарегистрировано в республиках Алтай и Башкортостан, Тюменской, Кемеровской и Свердловских областях. В целом, рост числа зараженных энцефалитом превышает показатели прошлого года на 15-20%.
Как ранее сообщал amic.ru, за неделю с 20 по 26 июня от клещей пострадали более 300 жителей Алтайского края. Всего с 24 марта в регионе зафиксировали 8661 обращение по поводу укусов членистоногих.
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