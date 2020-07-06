Денег нет, но вы вложитесь. Бизнесу предлагают совместный ремонт алтайской дороги

Минстрой Алтайского края ответил на призыв регионального отделения ОНФ починить автодорогу Курья — Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе, которую разбили большегрузы, сообщает пресс-служба движения.
Жители села Усть-Таловка, через которое проходит дорога, уже несколько лет просят отремонтировать жизненно-важную проезжую часть, ведь именно по ней доставляют пациентов в районную ЦРБ.
Активисты реготделения Общероссийского народного фронта поддержали сельчан и составили обращение в ответственное за ремонт дорог ведомство.
В региональном министерстве транспорта ответили, что в плане работ на 2020 год ремонт указанного участка автодороги не предусмотрен.
По словам представителя регионального Минстроя, нельзя и пустить грузовики предприятий по обходной дороге, так как у нее нет соответствующего покрытия, а на его создание денег сейчас нет.
"Стоимость такого ремонта, по оценке министерства, составит порядка 20 млн руб. Но в условиях ограниченности финансирования дорожного хозяйства Алтайского края основной приоритет отдается ремонту региональных и межмуниципальных дорог с высокой интенсивностью движения транзитного транспорта", — приводит реготделение ОНФ ответ министерства, уточнив, что в районе отремонтировали 37 км дорог на сумму больше 500 млн рублей.
В связи с этим координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае Евгения Гущина предложила создать необходимую поверхность для объездной дороги в рамках частно-государственного партнерства.
Она считает, что Колыванский камнерезный завод и дробильная фабрика могли бы вложиться в ремонт разбитой большегрузами трассу, а объездную дорогу приспособить для собственного использования.
"Предприятия также могли бы проявить социальную ответственность и засыпать своей продукцией объездную дорогу, чтобы самим же пользоваться ею без ущерба для села", — уверена Гущина.
Ранее amic.ru писал, что более 70 родителей поселка Лесного Первомайского района пожаловались на плохую дорогу, ведущую от населенного пункта в соседние села муниципалитета.
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