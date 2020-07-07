Алтайская компания подарила двум девочкам с диабетом инсулиновые помпы

Две юные жительницы Барнаула получили инсулиновые помпы от компании "Железобетонные изделия Сибири", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Заветное медоборудование вручили глава регионального отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова и директор фирмы Кирилл Овсянников. Обе девочки школьного возраста – одна из них перешла в третий класс, а другая только собирается сесть за парту.
"Для детей с диабетом и их родителей школьная жизнь – это серьезное испытание. Бывает, что во время уроков у наших детей поднимается уровень сахара в крови. В этом случае нужно срочно ставить укол инсулина. Ребятишки вводят инъекцию самостоятельно, с помощью шприц-ручки. В редких школах приходит на помощь медработник. Каждый день, пока дочка в школе, я была как на иголках, волновалась, переживала", – рассказала мама одной из девочек.
Инсулиновые помпы самостоятельно регулируют уровень сахара и при необходимости вводят в организм инсулин. После установки медоборудования обе девочки решили заняться спортом – пойдут на плавание.
Напомним, компания "Железобетонные изделия Сибири" в сотрудничестве с Российским детским фондом решило выделить на приобретение помп для больных детей из Алтайского края два миллиона рублей.
Стоимость одного комплекта превышает 100 тысяч рублей, а данный момент долгожданное медоборудование получили уже восемь детей.
Комментарии
Интересно, а причем здесь установка оборудования и возможность заниматься плаваньем? На время плавания помпа снимается, плавают без помпы.