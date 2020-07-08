России предрекли самый тяжелый период кризиса

В России начинается самый тяжелый период кризиса из-за пандемии, а сильнее всего эта ситуация ударит по малому и среднему бизнесу, считает председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса", — приводит слова Дворковича РИА "Новости".
Он отметил, что проблемы начнутся "к концу лета, осенью, может, к концу года", когда компании малого и среднего сегмента начнут постепенно закрываться.
Дворкович указал на то, что специфика этого кризиса состоит в его глобальности. Второй его особенностью стала непредсказуемость времени завершения пандемии, а третьей — никто не знает, в какой точке кризиса сейчас находится мир.
Комментарии
В России начинается самый тяжелый период кризиса из-за пандемии,
вон оно как, значит во всем пандемия виновата
а 30 лет процветания и вставания с колен не в счет...
ждем с нетерпением - лежим на пузе в грязи и пьяные "Но уже с поправленным воротником" 20 лет коту под хвост.
зачетно хозяина лизнул - жди бабос
8.07.2020 10:15
- гость -
ну ка, ну ка. вспомнил 90-е.
и там было зашибись?
и не видишь разницы?
ты не здесь живешь
Опять стадо нытиков набежало, которые все плохо живут. И 20 лет им покоя не дает. Я жил в 90-е при ЕБН и я больше такого не хочу. Я не поклонник действующей власти, хороша она или плохая, но при ней все же есть определенная стабильность. Не хочу перемен, хочу просто нормально, спокойно пожить, без потрясений, революций и т.п. Есть работа, есть доходы, благосостояние народа растет, как бы там нытики не старались это опровергнуть. Покупаются квартиры,во многих семьях есть машины, да и не по одной. В 90-е это было вообще верхом мечтаний. А вы все ноете, все вам не так. Хотя проплачено вам, вот и ноете, zадницу хозяину заокеанскому готовы вылизать до блеска за его подачки. Противно читать таких нытиков, вы и мать родную видимо готовы также продать ?
Если "никто не знает, в какой точке кризиса сейчас находится мир", то откуда это знает Дворкович?
Какой кризис.
8.07.2020 10:52
- гость -
спасибо! за комент "никчемный" подумал бы о своих детях д"бил что их ждет "касса в магните" (нет смысла что-то обсуждать не дальновидными и не думающими людьми)
8.07.2020 10:52
- гость - Не хочу перемен, хочу просто нормально, спокойно пожить, без потрясений, революций и т.п.
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Батенька, да Вы видать сумасшедший? А кто хочет потрясений, революций, но власть все делает для этого и она этого добьется?
8.07.2020 11:02
- гость -
Сам то далеко ушел в умственном развитии, если для ваших детей предел мечтаний, это работа на кассе в"магните" , то так тому и быть! Грамотные находят лучший вариант развития в жизни!
либерасты все на грипп валят.
8.07.2020 10:52
- гость -
Благосостояние после 2010 расти перестало. А эту дичь про машины смартфоны и ноутбуки которых в 90-е не было даже комментировать не хочется. Еще 20 лет назад те же китайцы работали за миску риса в день, теперь они живут лучше нас, а мы стабильно уходим все ниже и ниже.
8.07.2020 11:31
- гость -
А вы согласны работать за чашку риса сейчас?
8.07.2020 11:34
- гость -
ну половина населения и работают за еду с зп до 20 тыс., лично я бы не смог так жить. Этих людей реально жалко.
Оказывается даже в Сколково кризис наступает)))
Кошмар, кошмар все пропало. )) Осенью будет кризис в Сколково, так как дадут меньше бюджетных денег непонятно на что☺
8.07.2020 10:52
- гость -
"Шарик ты............."
(с)