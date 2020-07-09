В Барнауле после ливня затопило два частных дома

В поселке Власиха после ливня подтопило два дома. Видео потопа было размещено в Instagram-аккаунте barnaul.insta.
Затопление домов произошло на улице Сибирская. Как объяснила хозяйка имущества, из-за отсутствия ливневой канализации вся вода стекает в проезд, который расположен по уровню земли ниже.
"Подтопило дом, подтопило огород, никакой ливневой канализации не предусмотрено здесь, вся вода идет сюда", – жалуется домовладелица.
Напомним, что сегодня в Барнауле прошел сильный дождь, затронувший почти все районы города. Как ранее сообщил amic.ru, из-за сорванной с крыши кровли часть краевой столицы на полчаса оказалась полностью обесточена.
Комментарии
а когда участок брали, не видели, что он в низине, на что надеялись то? видно же, что в попе мира находится. хотели сэкономить? Скупой платит дважды. Я на возвышенности взял. соседи все снизу. подтопление мне не светит.