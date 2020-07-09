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В Барнауле после ливня затопило два частных дома

, ИА "Амител"
Вся вода стекала по проезду и заливалась в огороды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В поселке Власиха после ливня подтопило два дома. Видео потопа было размещено в Instagram-аккаунте barnaul.insta.

Затопление домов произошло на улице Сибирская. Как объяснила хозяйка имущества, из-за отсутствия ливневой канализации вся вода стекает в проезд, который расположен по уровню земли ниже.

"Подтопило дом, подтопило огород, никакой ливневой канализации не предусмотрено здесь, вся вода идет сюда", – жалуется домовладелица.

Напомним, что сегодня в Барнауле прошел сильный дождь, затронувший почти все районы города. Как ранее сообщил amic.ru, из-за сорванной  с крыши кровли часть краевой столицы на полчаса оказалась полностью обесточена.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.07.2020 23:02
krash

а когда участок брали, не видели, что он в низине, на что надеялись то? видно же, что в попе мира находится. хотели сэкономить? Скупой платит дважды. Я на возвышенности взял. соседи все снизу. подтопление мне не светит.

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