Смотровую площадку перенесли ближе к алтайскому водопаду Корбу

Одна из самых популярных достопримечательностей Телецкого озера теперь предстанет перед туристами в новом свете благодаря реконструированной смотровой площадке, сообщает пресс-служба Алтайского государственного природного биосферного заповедника.
Речь идет о водопаде Корбу, где вода падает с высоты 12,5 метра под углом в 65 градусов. Благодаря реконструкции обзорной площадки теперь за водопадом можно наблюдать с расстояния в 25 метров, что практически вдвое ближе, чем раньше.
Обновленную инфраструктуру открыли для туристов в начале июля.
"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на экомаршруте проводятся профилактические мероприятия, тропа и обзорные площадки оборудованы табличками, напоминающими о соблюдении социальной дистанции", — уточнили в заповеднике.
Алтайский государственный природный биосферный заповедник образован в 1932 году, он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в него включена и часть Телецкого озера, которое также является природным объектом ЮНЕСКО в Горном Алтае. Площадь заповедника составляет 871 206 гектаров, в том числе акватории Телецкого озера — 11 757 гектара.
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