ФК "Динамо-Барнаул" узнал своих соперников по предстоящему сезону

ФК "Динамо-Барнаул" в новом сезоне будет играть в группе №4 вместе с клубами зоны "Урал-Приволжье" и ФК "Новосибирск". Об этом стало известно после онлайн-совещания с участием президента ПФЛ Андрея Соколова.
В настоящий момент лицензирование прошли 62 клуба, которые будут разбиты на четыре группы. Состав лиг и групп окончательно определится на исполкоме РФС, который состоится 24 июля.
Кроме уже названных команд, в четвертую группу могут попасть "Волга" (Ульяновск), "Волна" (Нижний Новгород), "Звезда" (Пермь), "Зенит-Ижевск", "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Лада" (Тольятти), "Тюмень", "Урал-2" (Екатеринбург), "Челябинск", "Лада" (Димитровград), "Носта" (Новотроицк).
Кроме того, состав зоны может пополнить саранская "Мордовия", которая проходит внештатную процедуру лицензирования для ПФЛ.
Проект календаря сезона планируют опубликовать на следующей неделе. Возможно, матчи начнутся в начале августа, однако все зависит от эпидситуации.
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