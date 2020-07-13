Ведущая программы "Ревизорро" посетила Горный Алтай

Ведущая программы "Ревизорро" Ксения Милас вместе со съемочной группой телеканала "Пятница" посетила Республику Алтай. Фотографии поездки она разместила у себя в Instagram.
Проверяющая побывала в Горно-Алтайске, откуда отправилась на Манжерок. Дата выхода передачи в эфир пока неизвестна.
Кроме изучения чистоты местных гостиниц и ресторанов, Милас успела и отдохнуть. В сториз она показала, как прокатилась на горном подъемнике и прогулялась по Ороктойскому мосту через Катунь.
Напомним, что в 2015 году программа "Ревизорро" приезжала в Барнаул. Тогда бывшая ведущая программы Елена Летучая проверила ресторан "Ку-Ку-Дым", "И.Понкин" и "Барнаул", а также побывала в гостинице "24 часа" и барнаульском аквапарке.
Комментарии
страшная
аки война
ни мужик ни женщина
Господи, чо оно такое... всё в наколках...