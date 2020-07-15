Фото: trendymen.ru, madeincccp.net
Привычные нам раздельные купальники не сразу завоевали любовь народа. Для презентации первого бикини, которая прошла 5 июля 1946 года, его изобретателю Луи Реару пришлось нанимать стриптизершу, потому что все модели отказывались от столь вызывающего наряда. Свое название новый купальник получил в честь кораллового атолла Бикини, на котором за несколько дней до презентации США провели ядерные испытания. Эффект бомбы бикини произвело и в обществе. Потребовалось более десяти лет, прежде чем они перестали шокировать публику и вошли в моду. Помогли в этом купальнику популярные актрисы 50-х годов Брижит Бардо и Мэрилин Монро.
Комментарии
Тема сисек не раскрыта.
Эти бабёшки уже боты двинули
спасибо за подборку, передёрнул
Ивановские ткачихи из страны небывалого секса, походу.