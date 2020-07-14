В Монголии подтвердили смерть 15-летнего мальчика от бубонной чумы

15-летний подросток в провинции Говь-Алтай на западе Монголии скончался от бубонной чумы. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведенной после смерти ребенка.
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", – сообщил представитель Минздрава Доржийн Нарангэрэл, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
В ведомстве уточнили, что подросток умер по дороге в больницу. За три дня до смерти он с друзьями съел мясо сурка. Двоих его друзей и еще 15 человек поместили на карантин.
Как писал amic.ru, из-за бубонной чумы в провинции Говь-Алтай власти временно закрыли движение в нескольких сомонах. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не объявят окончательный анализ исследования на выявление инфекции.
Комментарии
Вопрос в другом. кто его заставил жрать мясо этой падали? Врядли он сам догадался.....кто ответственность то понесет? Не надо крайним сурка выставлять, он не просил чтоб его ели.
Вообще то сурок это очень вкусная хавка. Ну крашу, после гамбургера, колы и картошки фри этого не понять.
16:25
Иsтина
Зачем жрать, то что является переносчиком чумы? Разве он вкуснее котлеты с хлебом и жареной картохи? А кола дрянь, да!
Наши не болеют. Можно жарить и жрать.