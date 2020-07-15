Алтайский край признали лучшим в РФ по эффективности госзакупок

Алтайский край стал лидером по эффективности и прозрачности закупочных систем в России за 2019 финансовый год. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Итоги были озвучены в ходе видеоконференции в Общероссийской общественной организации "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам".
Всего в рейтинге участвовали 49 регионов. Алтайский край стал лидером в трех номинациях по госзакупкам и в четырех – по муниципальным. Самые высокие показатели регион продемонстрировал в категориях "Оценка организационной структуры закупок региона", "Нормативная база региона", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок".
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