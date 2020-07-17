Афроамериканка не сделала домашнее задание и ее отправили в тюрьму

Власти американского штата Мичиган развернули активную деятельность в поддержку 15-летней афроамериканки, которую отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание, сообщает РИА "Новости".
У школьницы уже был условный срок за кражу. Судья посчитал невыполненное домашнее задание достаточным основанием для того, чтобы превратить условное наказание в реальное лишение свободы.
О необходимости пересмотреть вердикт заявил глава округа Окленд Дэвид Култер. Его поддержали конгрессмены штата.
Так, член палаты представителей Энди Левин обратил внимание на тот факт, что судья не принял во внимание "пониженную обучаемость" подростка и то, что ему пришлось учиться в режиме онлайн, так как посещение школ под запретом из-за пандемии коронавируса.
Некоторые усмотрели и признаки расизма в таком решении. Например, конгрессмен Бренда Лоуренс заявила о "диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства".
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