В Алтайском крае растет число пожаров из-за засухи и аномальной жары

Спасатели предупреждают население Алтайского края о росте количества природных пожаров. Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления МЧС России, это связано с аномальной жарой и засухой.
"Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства, – уточнил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Константин Илясов. – Только благодаря оперативным действиям пожарных подразделений этого удалось не допустить".
Высокое число возгораний растительности зафиксировали и в прошлом месяце. В июне пожарные совершили 561 выезд на такие происшествия. Общая площадь горения составила примерно 54 гектара.
Представитель МЧС уточнил, что большинство случаев возникновения пламени произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
В связи с этим жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе. В частности, не следует бросать непотушенные окурки, оставлять без присмотра костры и сжигать сухую траву.
Ранее amic.ru писал, что вероятность пожарной опасности в Алтайском крае в июле превысит средний показатель за предыдущие годы. По данным специалистов "Авиалесоохраны", особому риску подвержен запад региона.
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