В Алтайском крае автомобиль протаранил ограждение дороги и вылетел на тротуар

В Рубцовске на проспекте Ленина в районе остановки "Аптека" произошло ДТП – автомобиль вылетел с проезжей части и протаранил ограждение, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Авария, произошедшая 17 июля, попала на запись одной из видеокамер. На кадрах съемки видно, как иномарку заносит на прямой дороге и она влетает в металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара, после чего врезается в дерево и чуть не переворачивается.
На месте работали сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.
Как ранее сообщил amic.ru, 16 июля в Барнауле столкнулись сразу четыре автомобиля. Участниками стали грузовик, легковушка и два фургона.
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