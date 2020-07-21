Вторая волна активности клещей надвигается на Алтайский край

Второй пик активности клещей в Алтайском крае придется на вторую половину августа. Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказала специалист Роспотребнадзора Елена Боброва.
В целом сезон активности в регионе продолжается до конца сентября, но во второй половине августа стоит быть особенно внимательными. Боброва отметила, что первый пик был пройден в середине мая.
Как ранее писал amic.ru, с начала сезона от укусов клещей в Алтайском крае пострадал 9121 человек. Из них 2664 – дети до 14 лет. В Барнауле – 2824 человека, в том числе 701 ребенок. Всем пострадавшим ввели иммуноглобулин.
Комментарии
Ааааа... так это клещи гонют вторую волну Кавида?!
или подгоняють...
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