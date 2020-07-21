"Люди, прошедшие шоковую терапию". Виктор Томенко стал героем фильма о "Норникеле"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал одним из главных героев большого документального фильма, посвященного предприятию "Норильский никель". На этом заводе глава региона проработал около 20 лет, занимая различные должности – от стажера до директора Заполярного филиала. В картине Томенко вспоминает о том, как в 17 лет пришел работать на завод, а жителей города назвал людьми с "сильным характером".
Фильм вышел на платформе YouTube 19 июля специально к 85-летию "Норникеля". Съемочная группа взяла интервью у губернатора Виктора Томенко. Авторы фильма называют его человеком, "прошедшим шоковую терапию девяностых". До назначения на Алтай, как вспоминают авторы ленты, Томенко работал на различных должностях. В том числе с 2004 по 2010 год был директором Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".
"Виктору Томенко было всего 17, когда он устроился на завод аппаратчиком-металлургом. Коренной норильчанин вырос из стажера до директора заполярного филиала, а сегодня он, как и Алексей Текслер (губернатор Челябинской области, – прим. amic.ru) руководит крупным регионом", – говорится в фильме.
Сам Виктор Томенко назвал Норильск "самым суровым местом на Земле", где на 1500 километров рядом нет ни автомобильных, ни железных дорог.
"Надежность – отличительный знак норильчанина. В экстремальных условиях можно рассчитывать только на себя. Я многократно сталкивался с проявлением этих качеств", – сказал он.
Также в картине рассказано о других выходцах с предприятия-гиганта, которые сейчас успешно работают во власти. Например, об однокласснике Виктора Томенко – министре энергетики РФ Александре Новаке и губернаторе Челябинской области Алексее Текслере, который работал начальником управления налогового планирования Норильской горной компании.
"Норникель" – завод, расположенный на севере Красноярского края. Это крупнейший в мире производитель цветных металлов, которые используют при производстве бытовой техники, а также строительстве космических кораблей. Завод производит около 40% всего палладия в мире, 12% никеля, 11% платины, 5% кобальта и 2% меди.
Комментарии
На Ивана Дулина похож.
"Норникель" – завод, расположенный на севере Красноярского края. Это крупнейший в мире производитель цветных металлов, которые используют при производстве бытовой техники, а также строительстве космических кораблей. Завод производит около 40% всего палладия в мире, 12% никеля, 11% платины, 5% кобальта и 2% меди.
Влади́мир Оле́гович Пота́нин — российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель», компаний «Роза Хутор» и «Петровакс Фарм»), президент ГМК «Норильский никель»[1],
По состоянию на июнь 2020 года Потанин занимает 49-ю позицию среди самых богатых людей мира с состоянием 24,0 млрд долларов[3] и первую строчку рейтинга среди богатейших людей России[4] по версии Forbes.
Птенец гнезда
Птах
Откуда в таком суровом крае 'киндер-сюрпризы" берутся ???