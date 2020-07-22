Хотела машину. Жительница Барнаула взяла в кредит миллион и "подарила" его мошеннику

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". К правоохранителям обратилась жительница Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
32-летняя женщина рассказала, что через общих друзей познакомилась с мужчиной, который, по его словам, занимался перекупом транспорта.
Горожанка выразила желание приобрести престижный автомобиль подешевле. Новый знакомый согласился помочь ей в этом.
"Заявительница оформила на себя кредит в размере более миллиона рублей и передала денежные средства подозреваемому для покупки транспортного средства, – уточнили в полиции. – Однако впоследствии мужчина стал все реже выходить на связь с потерпевшей и периодически объяснял, что все еще находится в поиске подходящей машины".
Когда горожанка заподозрила, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина признался в том, что потратил доверенные ему деньги на собственные нужды.
Комментарии
Беспредел МФО остановит кто то ??? Задолбали они , покупают персональные данные , потом передают оферту коллекторам, а у коллекторов есть документы для получения судебного приказа! Пара запросов всего для полиции, обьединить заявления граждан, дело то раскрытое!
совсем полоумные что ли такие деньги фиг знает кому доверять.... что это за общие друзья такие, что такого классного подборщика подогнали!
Есть форум Дром Алтай, ну хотите вы найти человека с нормальной репутацией, который поможет вам подобрать и пригнать машину, ну напишите вы туда! Регистрация займет пару минут. Это по крайней мере открытое сообщество, где все всё знают, потому что общаются меж собой, и если человек хоть раз прокосячился, то и доверия к нему не будет никакого и никто его не посоветует. А всякие сомнительные знакомые, да просто реклама в соцсетях, в том же инстаграмме.. вот это вообще треш
Зачем вообще нужен человек, который поможет купить машину? Сложно самой объявления на дроме и авито посмотреть и выбрать!?
Зачем вообще нужен человек, который поможет купить машину?
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Затем, что если вы не спец по авто то можете не знать многих вещей - Например, слабые стороны авто. Этот человек поможет найти наилучший вариант в ваш бюджет под ваши хотелки, проверит авто на техническое состояние, были ли аварии, а также юридическую чистоту. Нормальные подборщики именно так и работают. У нас народ все ещё пытаясь сэкономить зачастую теряет больше, купив автохлам с накрашенными губами. В Москве, Питере давно уже эта услуга востребована и очень распространена
Ну не знаю
Трижды покупала машину. Никаких проблем. Сгоняла в автосервис на диагностику и все о машине знаешь. А все остальное - рекламная лабуда...
Купить автомобиль стоимостью больше миллиона рублей, взяв больше миллиона рублей в кредит? Учитывая мутную схему приобретения, очевидно, что оформлялся не автокредит. Процентные ставки по потребительским кредитам гораздо выше, чем по автокредитам. В чем должна была проявиться выгода от такой схемы приобретения?
Что-то у меня экономическое обоснование поступка барышни никак не складывается. Думается мне, что не всё так прозаично.
22.07.2020 18:23
- гость -
Трижды покупала машину. Никаких проблем. Сгоняла в автосервис на диагностику и все о машине знаешь. А все остальное - рекламная лабуда...
Может вам повезло, а может вы могли купить лучше.
Знакомый лет 10 назад через автоподборщиков покупал, назвал критерии подбора.
С их слов они просеяли более 50 вариантов. Предложили на выбор десяток.
Совместно сократили до 3 вариантов, которые прогнали через диагностику.
И итоге остановились на одном в другом городе. Авто с салона, было у одного хозяина все время, пробег около 5000 км в год, все ТО в официальном сервисе, без ДТП. Причем как они нашли этот вариант - не известно, ибо в авиты и дромы машина не выставлялась.
Заплатил подборщикам 30 тр, сама машина обошлась чуть выше среднего по рынку. Но покупатель доволен как слон, лет 7 потом на ней проездил, никаких поломок.
Но надо понимать, что подборщик не гарантия. Всякое бывает. Один перекуп купил машину в идеале в Москве, до Урала доехал, а там коробка внезапно сдохла, хотя ничто не предвещало.