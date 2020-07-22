Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч

Средняя зарплата в Алтайском крае за май 2020 года составила 29,9 тысячи рублей, следует из материалов Алтайкрайстата.
В сравнении с апрелем средняя заработная плата в регионе выросла на 1,4 тысячи рублей (5%). При этом сильнее всего доходы увеличились у работников сферы образования (рост на 21%), здравоохранения (16,7%) и сельского хозяйства (15,2%).
А вот хуже всего дела с зарплатами в последний весенний месяц обстояли у работников металлургического производства (падение доходов составило 17,6%), сферы международных пассажирских перевозок (-12,6%) и строительства (-9,6%).
Также отмечается, что с января по май средний заработок населения в Алтайском крае вырос почти на 10% – с 26,9 тысячи до 29,9 тысячи рублей. Тем не менее зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остаются самыми низкими в Сибири.
Комментарии
Кто ворует мою Зарплату???
Статистика не правильная, доходы собственников считаются отдельно.
29,9 тысячи рублей? Ну это Победа! Средняя зарплата в Зимбабве $475 = 31,2 тысячи рублей!
Средняя з/п 15-22 тыс.руб. более точнее
Это поди ещё без вычета всех отчислений в фонды?
Зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остаются самыми низкими в Сибири.
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КТО-ТО УДИВЛЁН? НАВЕРНО,ЖИТЕЛИ САМИ ВИНОВАТЫ?
зачем все время писать про очевидное?
ЖИТЕЛИ САМИ ВИНОВАТЫ?
Ну а кто ещё? Разве не жители края отправляют свои налоги в москву,тем самым выводя деньги из региона? Разве не они допустили губернатора который вовсе не на народ работает?
конечно сами виноваты
еще не уехали в нерезиновую
все сми пишут:"Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале"
И только в нищем Алтае растут как на дрожжах, с 22 тыс средняя выросла уже до 30...
нет слов , ну это же враки!
Посчитали по новому, вот и выросла. Алтайкрайстату поступило распоряжение из центра и они посмотрели более пристально. Глядь, и правда з/п выросла. Только почему-то у бюджетников и чиновников.
Средняя. Дворники, водители, убопщики, каменьщики, кранвщики башенных кранов, сантехник, мед сестры, депутаты, министры, и тд.
Врачам добавили, вот и рост.