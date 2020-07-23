Жители Барнаула жалуются на отсутствие асфальта на одной из улиц

Фото: "Barnaul 22"
Жители улицы 2-й Северо-Западной в Барнауле жалуются на отсутствие асфальта в течение нескольких лет, сообщает паблик Barnaul 22.
По словам одного из местных жителей, на участке улицы от Советской Армии до Транзитной уже не первый год не могут положить дорожное полотно – вместо этого дорогу отсыпают крупными, острыми камнями.
"В итоге засыпают вот этим ужасом, что коляска не едет, и днем идешь, боишься, что ноги сломаешь. Ходить невозможно", – пишет местный житель.
При этом на всех окрестных улицах уже положили асфальт, а страдающие горожане просят "хотя бы камни поменьше сыпать".
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