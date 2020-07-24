"Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Москвы в Барнаул

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 августа возвращает второй ежедневный рейс из Москвы в Барнаул. Об этом сообщается на сайте барнаульской воздушной гавани.
По расписанию самолет будет прилетать в Барнаул в 09:25 по местному времени, а отправляться в Москву – в 10:25.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет только один рейс в столицу Алтайского края, хотя до пандемии COVID-19 их было два.
Как уже писал amic.ru, ранее в аэропорту Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Он прибыл из столицы Республики Алтай. В Белокуриху из Горно-Алтайска теперь можно улететь в понедельник и в пятницу, в Горно-Алтайск – во вторник и в субботу.
Комментарии
Ковида решили добавить? Только врио ХАБАРОВСКА МОЖ5Т ОБРАТИТЬСЯ К СОБЯНИНУ ЗА ПОМОЩЬЮ МЕДПРЕПАРАТОВ И ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ борьбы с вирусом. А нашему краю всего Хватает, так заявил Попов, только цифры тяжелобольных и на аппарате ИВЛ больше , чем в Новосибирской области. Когда лечить людей начнете?
Житель, у вас ковид- главное событие в жизни? Угомонитесь уже с этим псевдострашным вирусом! А то так и до психиатра не далеко...
Как такие "храбрецы" достали. Когда попадешь в инфекционку по другому запоешь!
Обыватель
Как такие "храбрецы" достали. Когда попадешь в инфекционку по другому запоешь!
Ну начнем с того, что инфекционки и до этого вируса никогда не пустовали, все время какие - то инфекции ходят. Просто никто до этого в маразм не впадал, в истерике не бился из - за вируса.Про них вообще никто не говорил, заболели - лечились! Кто - то выздоравливал, а кто-то нет, и тоже массовой истерии не было.
Дело не в храбрецах, а в понимании, что этот вирус не первый и не последний, и переживать из-за каждого нового штамма смысла не имеет.
Очень многие просто зациклились на этом вирусе, может за неимением других событий в жизни, а может за неумением переключаться на другое. Смените обстановку, самолеты летают- слетайте в другой город, новые впечатления и положительные эмоции - и не будет никакой зацикленности!