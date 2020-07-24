В России одобрили трехдневное голосование на выборах в сентябре

В Кремле и Центризбиркоме решили опробовать формат трехдневного голосования на ближайших выборах в сентябре 2020 года, передает РБК.
Предположительно, выборы пройдут с 11 по 13 сентября. Однако пока точно не ясно, распространят ли нововведение на все субъекты РФ или введут его только в отдельных регионах. Кроме того, не исключена возможность проведения голосования на придомовых территориях, но все будет зависеть от эпидобстановки в каждом регионе.
Напомним, что 21 июля Госдума приняла закон, который предусматривает проведение выборов в течение трех дней во время избирательных кампаний любого уровня. В этом году запланированы выборы губернаторов в 18 регионах и 11 кампаний по выборам Заксобраний. Кроме того, в 22 столицах субъектов будут избираться депутаты гордум.
З
Комментарии
вроде опрос другое говорил...
понимают походу что на обычных как раньше уже не получится так на мухлевать в наглую чтобы свои нужные прошли по выборам.
это цирк какой-то, доиграются они