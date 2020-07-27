Повторных случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае нет

Случаев повторного заражения COVID-19 в Алтайском крае не зарегистрировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 июля рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Как уже писал amic.ru, в середине мая сообщалось о повторном случае заражения коронавирусом. Произошло это в Бурятии. Однако специалисты по-прежнему расходятся во мнении, возможно ли повторное инфицирование.
Напомним, по последним данным в Алтайском крае COVID-19 заразились 8665 человек. Скончались 196 пациентов, которым ранее диагностировали заболевание. Выздоровели 6479 человек. В тяжелом состоянии находятся 107 пациентов, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.
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