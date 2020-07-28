Когда отмечают День крещения Руси и что нельзя делать в этот праздник

28 июля россияне отмечают День крещения Руси. Праздник в честь провозглашения в 988 году христианства в качестве государственной религии был учрежден в 2010 году указом президента России, которым в то время был Дмитрий Медведев. С предложением придать историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь.
Дата выбрана не случайно – в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви.
Церковь в этот день не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом и домашними хлопотами. Запрещено устраивать генеральную уборку, а также работать на огороде. Можно заниматься только повседневными домашними делами, такими как готовка еды и мытье посуды.
Крайне нежелательно в этот день ссориться, обижаться и злиться. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Церковь также просит отказаться от шумных застолий, переедания и злоупотребления алкоголем. Супругам же в этот день рекомендуется воздержаться от интимной близости.
Комментарии
Пойду в мечеть, Будде свечку поставлю.
Да прибудет с нами Сила!
Праздник в честь провозглашения в 988 году христианства в качестве государственной религии был учрежден в 2010 году указом президента России, которым в то время был Дмитрий Медведев.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
""Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
А праздник значит "в честь провозглашения в 988 году христианства в качестве государственной религии" можно?
Не вводите людей в заблуждение... Православие приняли они... Крещение Руси=Христианство. Не православное, а правоверное... После понятие подменили.
Православие насколько я понимаю, это СЛАВИТЬ ПРАВЬ. В связи с чем делаем выводы, что ПРАВОСЛАВИЕ БЫЛО ДО ХРИСТИАНИЗАЦИИ РУСИ
память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.
Да. Давайте вспомним что это "святой" сделал с Рогнедой. Что со своим братом сделал.
А РФ каким боком до всего этого?
А РФ каким боком до всего этого?
А РФ никаким, можете считать. Истинно русские и верующие люди, настоящие православные считают праздник своим.
И вообще это история НАШЕЙ страны... А про вашу не знаю... Может, у вас ни страны, ни истории, ни Родины, ни предков.
28.07.2020 10:28
Мадам
И вообще это история
Правильно. Историю крещения Руси надо знать.