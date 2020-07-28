"Устал от всего". Адвокат рассказал, как Ефремов готовится к суду

Правозащитник Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, как артист готовится к суду по делу о смертельном ДТП. Слова юриста приводит издание Starhit.
"Видно, что он устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился, какой бы приговор ни был. Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает – я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", – сообщил Пашаев.
Адвокат отметил, что Ефремов по-прежнему тяжело переживает аварию и готов к любому вердикту. Сейчас актер много читает и смотрит спортивные каналы, чтобы отвлечься. Также артиста поддерживает его супруга Софья и навещают младшие дети.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Комментарии
Ну,ну.
ну в петлю лезь раз устал. нам его пожалеть надо?
Устал, ухожу от вас