Роспротребнадзор дал рекомендации туристам, которые выезжают за границу

Роспотребнадзор рекомендует туристам принимать решение о поездке за несколько дней до нее. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в разных странах может резко измениться, говорится в рекомендациях ведомства.
"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить и по возможности сократить сроки бронирования - бронировать билеты и жильё за несколько дней до вылета", — советуют туристам.
Также туристам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию во время путешествия и стараться селиться в отдельных номерах, избегая хостелов. Пищу тоже лучше принимать в номере, а не на улице.
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