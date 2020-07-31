Президент Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, плебисцит теперь может проходить "в течение нескольких дней подряд, но не более трех". Определять сроки голосования будут избиркомы, а решения распространяются на выборы всех уровней.
В тех случаях, когда на голосование дается более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений.
Напомним, что 21 июля Госдума приняла закон, который предусматривает проведение голосования в течение трех дней во время избирательных кампаний любого уровня. Как ранее сообщил amic.ru, Центризбирком и Кремль планируют опробовать новый формат на ближайших выборах в сентябре 2020 года.
Комментарии