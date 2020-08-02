Россия разрешила въезд в страну для граждан Шевейцарии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает въезд на территорию страны гражданам Швейцарии. Авиасообщение будет восстановлено с 15 августа, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом", — говорится в сообщении.
Ранее оперативный штаб уже информировал, что с 15 августа планируется возобновление авиасообщения. Рейсы будут летать раз в неделю.
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