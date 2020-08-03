Аналитики: половина россиян получает зарплату выше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату выше 35 тысячи рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования РИА "Рейтинг" за период с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года.
"Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей, – утверждают авторы исследования. – Именно столько в среднем официально получает на руки обычный работник в России".
При этом, в зависимости от отрасли, показатель сильно варьируется. Самая высокая медианная заработная плата у работников сферы добычи полезных ископаемых (65 тысяч рублей), а самая низкая – в легкой промышленности (20,5 тысячи рублей).
Напомним, медианный показатель – это сумма, ниже и выше которой получают доход одинаковое число работников. Среднюю зарплату же высчитывает методом деления общей заработной платы на суммарное количество сотрудников.
Комментарии
нет, нет таких зп в ак
так это в среднем по стране,в макве 100 у нас 10
РИА "Новости" и РИА "Рейтинг" самые авторитетные источники информации, впрочем как и всё вылетающее из телевизора. Им нужно верить даже не глядя в карман.
Это средняя зарплата между теми, кто получает по пять миллионов в день ничего не делая, и теми, кто 5 тыс. в месяц надсадно моя туалеты.
Что касается московского офисного планктона с зарплатами в 120 тыс., то надо понимать, что сразу после 35 они навсегда теряют конкурентность на рынке офисного капиталистического труда и штопором идут на всё более нищую, непрестижную, грязную и тяжёлую работу, едва наскребая необходимые баллы для минимальной пенсии. Благо, в Москве она датируется и идёт от 20 тыс.
И надо понимать, что рынок труда в стране в связи с цифровизацией и роботизацией будет только сжиматься.
из них 2\3 , если не больше- жители Москвы
500 баксов... Да нет таких зарплат ни у кого... Самое большее 200...
раньше все делалось что бы человек себя чувствовал уверенно и спокойно, а теперь все делается что бы разозлить, спровоцировать, вывести из себя! мерзкие газетенки и их афилейты