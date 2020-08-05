Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих россиян

Власти Швейцарии исключили Россию, Азербайджан и ОАЭ из списка стран, по прибытии из которых обязателен 10-дневный карантин. Об этом сообщает ТАСС.
"С 8 августа из списка будут исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия", – говорится в сообщении швейцарского правительства.
При этом в швейцарском списке остаются 46 стран и территорий. В их число с 8 августа попали Испания, Румыния и Сингапур. Кроме того, в перечень ранее были включены, и находятся в нем до сих пор, Бразилия, Люксембург и США.
Ранее сообщалось, что с 15 августа планируется открытие границ с Швейцарией. Кроме того, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Абхазией.
Комментарии