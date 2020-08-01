Россия открыла границу с Абхазией

Россия с 1 августа открывает границу с Абхазией, пишет "Интерфакс" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Как сообщили в оперштабе, к такому решению пришли на основании заключений Минздрава и Роспотребнадзора по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Отмечается, что инфраструктура страны уже готова к приему туристов из России.
Напомним, что с 1 августа Россия также частично возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В дальнейшем список стран, доступных для посещения, будет расширяться.
Также добавим, что Роспотребнадзор рекомендует туристам принимать решение о поездке за несколько дней до нее. Это связано с тем, что эпидобстановка в разных странах может резко измениться.
Комментарии
В Абхазии можно неплохо отдохнуть