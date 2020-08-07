О колодцах и не только. Когда закончится ремонт дороги на Власихинской в Барнауле

Дорожные работы на улице Власихинской подходят к завершению. Напомним, участок от ул. Попова до ул. Малахова начали приводить в порядок в июне 2020 года в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Автолюбители Барнаула много раз жаловались на эту дорогу, утверждая, что проезд грозит серьезными повреждениями для машины. Дорожники объясняли, что этот километровый отрезок несет серьезную нагрузку из-за груженых фур, которые здесь обходят стороной город, выезжая на большую объездную. А потому дорога в этой части быстро приходит в негодность.
Еще одна проблема – неправильная система отведения стоковых вод. Сейчас дорожники намерены исправить этот недочет. Как сообщили amic.ru сотрудники ДСУ-4, ливневки и колодцы приходится чуть ли не восстанавливать заново. Именно поэтому вдоль всей улицы стоят предупреждающие знаки объезда забетонированных колодцев, на которые в соцсетях жаловались водители. Дело в том, что по технологии материал должен высохнуть и тогда можно приступать к заделу краев колодцев асфальтом.
Кстати, вдоль проезжей части появится бордюр, которого раньше тут не было. Сдать работу муниципальным властям ДСУ-4 планируют к концу августа.
Напомним, что в этом году в Барнауле дополнительно отремонтируют семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:
- ул. Ползунова, от пр. Социалистического до пер. Ядринцева;
- ул. Власихинская, от ул. Шумакова до ул. Малахова;
- пер. Геблера, от ул. Партизанской до ул. Чкалова;
- ул. Рубцовская, от ул. Ткацкой до ул. Маяковского;
- ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. Смирнова;
- ул. Песчаная, от пр. Красноармейского до ул. Папанинцев, 121;
- ул. Пушкина, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев.
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Комментарии
Еще одна проблема – неправильная система отведения стоковых вод. Сейчас дорожники намерены исправить этот недочет. Как сообщили amic.ru сотрудники ДСУ-4, ливневки и колодцы приходится чуть ли не восстанавливать заново.
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Россия - мать наша !
Сначала проектируем ( строим) неправильно, потом - ломаем и устраняем правильно.