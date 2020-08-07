Пятница, 7 Август, 08:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,04
€ 86,62
18°

871894 +0
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

О колодцах и не только. Когда закончится ремонт дороги на Власихинской в Барнауле

, ИА "Амител"
Жители города жалуются на колодцы, которые приходится объезжать

Дорожные работы на улице Власихинской подходят к завершению. Напомним, участок от ул. Попова до ул. Малахова начали приводить в порядок в июне 2020 года в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Автолюбители Барнаула много раз жаловались на эту дорогу, утверждая, что проезд грозит серьезными повреждениями для машины. Дорожники объясняли, что этот километровый отрезок несет серьезную нагрузку из-за груженых фур, которые здесь обходят стороной город, выезжая на большую объездную. А потому дорога в этой части быстро приходит в негодность.

Еще одна проблема – неправильная система отведения стоковых вод. Сейчас дорожники намерены исправить этот недочет. Как сообщили amic.ru сотрудники ДСУ-4, ливневки и колодцы приходится чуть ли не восстанавливать заново. Именно поэтому вдоль всей улицы стоят предупреждающие знаки объезда забетонированных колодцев, на которые в соцсетях жаловались водители. Дело в том, что по технологии материал должен высохнуть и тогда можно приступать к заделу краев колодцев асфальтом. 

Кстати, вдоль проезжей части появится бордюр, которого раньше тут не было. Сдать работу муниципальным властям ДСУ-4 планируют к концу августа.

Напомним, что в этом году в Барнауле дополнительно отремонтируют семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:

  • ул. Ползунова, от пр. Социалистического до пер. Ядринцева;
  • ул. Власихинская, от ул. Шумакова до ул. Малахова;
  • пер. Геблера, от ул. Партизанской до ул. Чкалова;
  • ул. Рубцовская, от ул. Ткацкой до ул. Маяковского;
  • ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. Смирнова;
  • ул. Песчаная, от пр. Красноармейского до ул. Папанинцев, 121;
  • ул. Пушкина, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев.
    Материалы по теме

     

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

7.08.2020 08:17
CALIBR

Еще одна проблема – неправильная система отведения стоковых вод. Сейчас дорожники намерены исправить этот недочет. Как сообщили amic.ru сотрудники ДСУ-4, ливневки и колодцы приходится чуть ли не восстанавливать заново.
++++++++++++++
Россия - мать наша !
Сначала проектируем ( строим) неправильно, потом - ломаем и устраняем правильно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
08:37
Туристы призывают спасти "накачанного веществами" марала на Алтае 1
08:16
В России изменятся требования к автомобильной аптечке 6
08:03
Пышная и ароматная. Готовим домашнюю выпечку на сухом молоке 0
07:49
Николай Басков похудел на 15 килограммов и покорил поклонников новым образом 2
07:35
"У вас коронавирусный нигилизм". Как владельцы фитнес-залов к министру спорта ходили 6
07:18
Шутки в сторону. Какой след оставил на Алтае "народный губернатор" Михаил Евдокимов 5
07:04
О колодцах и не только. Когда закончится ремонт дороги на Власихинской в Барнауле 1
06:50
Стены барнаульского стадиона украсили портретами именитых футболистов 2
06:42
Как сложилась судьба команды Михаила Евдокимова после смерти "народного губернатора" 4
06:31
Черногория открывает границы для россиян с 7 августа 0
06:15
Дни траура. Как 15 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 2
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа 0
23:54
Такой день. Высокооплачиваемые чиновники Барнаула и съемки сериала под Новоалтайском 0
23:12
В России предложили возродить механизм распределения после окончания вузов 2
22:54
Нетрезвая сибирячка спрыгнула в Обь с парома, переплыла реку и обругала полицейских 0
22:37
Instagram запускает сервис, который станет конкурентом TikTok 0
22:09
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах как лекарство от коронавируса 2
21:51
"Аэрофлот" отменил часть авиарейсов в августе 0
21:29
В Барнауле пенсионера осудили за убийство квартирантки 0
21:06
В России появилась первая парковка для женщин 2
20:57
"В красной зоне". Плановую медпомощь в Барнауле пока не возобновят 2
20:27
В Алтайском крае пьяная женщина ударила ножом сотрудника полиции 0
20:05
Ученые нашли слабое место коронавируса 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 130 0
19:23
В Барнауле для автомобилей частично откроют улицу Попова 3
19:04
В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам 0
18:56
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия" 0
18:32
Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи 0
18:12
Карантин из-за вспышки бешенства объявили в алтайском селе 0
17:54
Парки "Барнаульская крепость" и "Экстрим" ликвидируют в Барнауле 2
17:45
Дикорастущую коноплю уничтожили в Барнауле 3
17:32
В Алтайском крае продают двухэтажную плавучую гостиницу 2
17:20
Аномальная жара и ветер в Алтайском крае сохранятся до конца недели 0
17:07
Барнаульский таксист помог девушке вернуть украденную сумку 1
16:55
В СК рассказали, сколько за год заработал главный следователь Алтайского края 9
16:43
В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми 4
16:30
Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат 25
16:22
Следователи предъявили обвинение женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 6
16:08
Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной 10
15:54
Полина Гагарина попала в черный список должников за неуплату коммуналки 8
15:39
Виктор Томенко рассмотрит вопрос ослабления "ковидных" ограничений в Алтайском крае 11
15:27
Руководители спортивных федераций края обсудили, как развивать "философию ненасилия" 9
15:14
В России выявили почти 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 0
14:53
В Барнауле рассказали, когда полностью дадут горячую воду 7
14:44
Барнаульцы пожаловались на разбитый проезд между домами 4
14:31
Лишь треть россиян хотят выйти на пенсию раньше положенного срока 24
14:30
На крыше дома твоего. "Билайн" ищет владельцев зданий для расширения сети 4G 12
14:17
Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы" 0
14:02
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 27
13:40
Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.