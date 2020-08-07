Черногория открывает границы для россиян с 7 августа

С 7 августа российским туристам разрешено въезжать в Черногорию. Об этом местное правительство сообщило накануне, 6 августа.
В список стран, гражданам которых разрешено посещать Черногорию, вошли: Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве. Для государств из списка никаких ограничений не предусмотрено.
Граждане стран, которые не вошли в этот список, при въезде в Черногорию должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, которая сделана не позднее 72 часов до прилета. Для детей младше пяти лет никаких дополнительных документов не требуется, пишут "Известия".
Ранее власти Черногории оглашали "зеленый" список стран, но не называли дату открытия границ.
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