Министерство здравоохранения подготовило пакет новых требований к автомобильной аптечке. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
В аптечку предлагают добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные большие бинты. Они заменят маленькие и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Также в ведомстве считают нужным увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1 х 250 до 2 х 500 сантиметров.
Помимо этого, в обновленную аптечку добавили две медицинские трехслойные маски и увеличили количество пар перчаток с одной до двух.
Состоять набор должен только из изделий российского производства.
Комментарии
Презервативы?
В России изменятся требования к автомобильной аптечке (заголовок)
На портале правовой информации:
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза
* вывод : не факт.
7.08.2020 08:25
- гость -
Презервативы?
что презервативы?
Вот привязались то со своими бинтами.
Бинтов у скорой нет. Так что делайте свои запасы и не жужжите.
Презервативы?
что презервативы?
презервативы!