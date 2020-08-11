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"Падают пачками". Неизвестный отстреливает голубей в Рубцовске

, ИА "Амител"
Местная жительница продемонстрировала трех мертвых птиц

Рубцовчанка пожаловалась на неизвестного стрелка, который массово убивает птиц, в том числе и голубей, на улице Красной рядом с домом № 100. "Падают пачками", – подчеркнула женщина.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте". На видео горожанка показала трех жертв охотника. Одна из них, по словам женщины, умирала долго и мучительно.

"Господи, люди, вы, наверное, ничего не боитесь – ни Бога, ни черта. Птица-то вам чем помешала?!" – негодует местная жительница.

Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция уже проводит проверку поступившей информации.

Стоит отметить, что жертвами подобных стрелков иногда становятся не только птицы, но и животные. Так, в прошлом году житель барнаульского поселка Спутник сообщил, что неизвестные стреляют в домашних животных.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.08.2020 13:57
каратель печенегов

Так это наверное власти, чтобы не выходили голубей кормить вместе с Хабаровском.

11.08.2020 14:13
krash

"вот он второй голубь" а ничего, что первая птица - СОРОКА. и птицы эти (голуби) способны засрать всю крышу. А сорока вообще падальщик и разносчик заразы.

Автор - без комментариев. квочка. Я не осуждаю стрелка. Если вредители мешаюют на участке - это эфективный метод.

11.08.2020 14:16
ППШариков

Полностью поддерживаю стрелка....

11.08.2020 14:33
Читатель

Вот таких как ты Шариков и надо отстреливать. Кто дал право отстреливать? Привлечь за жестокое отношение к животным, за использование оружия. за то, что может попасть в людей. Мало ли кому что не нравится. А мне не нравятся машины под окнами и что теперь в них стрелять7 Посадить в тюрьму за жестокое обращение с животными и отобрать оружие. Агрессия у некоторых зашкаливает. И срочно найти и посадить. А лучше его подстрелить, чтобы помучился как эти раненыен птицы.

11.08.2020 14:47
- гость -

Господи, когда уже у нас в Барнауле начнут отстреливать и травить голубей???
Эти летучие крысы всё уже заполонили и 3acpaли, а несознательные граждане их подкармливают. Таким нужно выписывать огромные штрафы, как за терроризм!

11.08.2020 15:02
Житель Барнаула

от голубей только вред!

11.08.2020 15:05
- гость -

11.08.2020 14:33
Читатель

>> Агрессия у некоторых зашкаливает. И срочно найти и посадить. А лучше его подстрелить

Вот у тебя-то как раз и зашкаливает. Аж бак рвет

11.08.2020 15:20
Наташа

11.08.2020 14:33
Читатель это ВЫ , милый и безобидный человек , надышались соплей голубиных и такое несёте в адрес Шарикова , что становится понятным , что Вы больны но не понятно чем. Ваша злоба в адрес людей на прямую говорящих о вреде голубей говорит о Вашем страшном недуге.

11.08.2020 15:20
- гость -

Голуби сейчас чем-то больны, явно. Много раз видел валяющихся голубей дохлых или почти дохлых, и никто их не убивал и не трогал, какая-то их внутренняя болячка их косит. Они ходят как пьяные, не боятся вообще ничего, не осознают опасности. А дети еще их руками трогают, заразу эту от них цепляют.

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