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В Барнауле водитель внедорожника сбил пенсионерку и скрылся

, ИА "Амител"
Госавтоинспекция разыскивает автомобилиста
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Инцидент произошел в пятницу, 31 июля, около 19:00 в районе дома № 119 по улице Аванесова.

Серый внедорожник сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина с места происшествия скрылась. Известно, что в номере автомобиля есть латинские буквы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8 (3852) 393-605, 391-090 либо 393-555.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.08.2020 14:05
- гость -

а также в номере есть арабские цифры, не благодарите за помощь

14.08.2020 14:16
- гость -

похоже Казахи беспределят...))

14.08.2020 14:23
Гость

Дроздов опять? Давно никого не давил...

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