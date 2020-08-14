В Барнауле водитель внедорожника сбил пенсионерку и скрылся

ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды ведомства.
Инцидент произошел в пятницу, 31 июля, около 19:00 в районе дома № 119 по улице Аванесова.
Серый внедорожник сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина с места происшествия скрылась. Известно, что в номере автомобиля есть латинские буквы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8 (3852) 393-605, 391-090 либо 393-555.
Комментарии
а также в номере есть арабские цифры, не благодарите за помощь
похоже Казахи беспределят...))
Дроздов опять? Давно никого не давил...